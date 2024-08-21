российские войска активно применяют авиацию по Курской области, нанесли 17 авиационных ударов - Генштаб

Армия рф активно применяет авиацию по Курщине, известно о 17 авиационных ударов, с применением 27 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

«Российские войска активно применяют авиацию по Курской области. В настоящее время известно о 17 авиационных ударах, с применением 27 управляемых авиационных бомб, по населенным пунктам российской федерации», - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что с помощью артиллерии рф также обстреливает украинские приграничные населенные пункты, в частности Порозок и Пожня Сумской области.

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