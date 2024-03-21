Российские ополченцы сорвали президентские выборы путина в Белгородской и Курской областях - заявлениие РДК

В Белгородской и Курской областях россии прошла ограниченная военная операция. О результатах её проведения отчитался Русский добровольческий корпус в своём телеграм-канале, передаёт УНН.

Наше освободительное движение в который раз продемонстрировало силу и мощь духа и оружия российского добровольца и слабость режима путина. Вместе с нашими соратниками мы доказали всему миру, что путин теряет контроль над ситуацией все больше с каждым днем и уже не способен защитить даже границы собственной страны. – сказано в заявлении РДК.

Детали

Отметим, что российское ополчение сделало своё обращение от имени Русского Добровольческого Корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона.

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Согласно их заявлениям за несколько дней они взяли под контроль два неселёных пункта, и сорвали проведение выборов президента рф в обоих областях, тк там "происходила настоящая война".

Кремлю не удалось провести выборы в областях, где происходила настоящая война. Граждане Белгородской и Курской областей не пошли на избирательные участки под бомбами путинской авиации и огня артиллерии. Никто в здравом уме не сможет после этого утверждать, что путина "избрали" законно. – сказано в заявлении РДК.

Ополченцы отметили, что из-за сорванных выборов путина нельзя считать легитимным Президентом рф, и анонсировали новые операции в россии.

Владимир путин утратил остатки своей легитимности, власть ускользает из его рук. Он контролирует все меньше процессов в россии, россияне это видят и все больше соотечественников вступают в наши ряды. Скоро мы пойдем в другие города. … Наша борьба продолжается! Новые победы будут! - пообещали российские ополченцы.

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