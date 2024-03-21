Мы открыли второй фронт: командир РДК назвал причины военной операции в рф

Благодаря действиям российских добровольческих подразделений боевые действия удалось перенести на территории россии. Об этом заявил командир российского добровольческого корпуса Денис (White Rex) Никитин во время пресс-конференции, видео которой обнародовало Ми-Украина.

Детали

Никитин отметил, что ограниченная военная операция Сил сопротивления российской вооруженной оппозиции, которая сейчас проходит на территории рф, является "беспрецедентным событием".

По сути, что мы можем сейчас констатировать, это признает наш враг, - мы смогли, наверное без преувеличения сказать, открыть второй фронт. Перенести полноценно военные действия на территорию врага. Теперь театр военных действий это не только территория Украины, но и территория РФ - заявил командир Российского добровольческого корпуса Денис.

Рейды на белгородскую и курскую области: РДК сообщил о новой партии пленных из числа вс рф

Командир РДК отметил, что благодаря таким "серьезным изменениям", расширению и продлению линии боестолкновения удалось ослабить давление военной машины Кремля на других участках фронта. Сейчас линия фронта стабилизировалась.

Сейчас можно говорить о том, что государственная граница между Украиной и РФ стала "полноценным продолжением линии фронта", которую удалось создать силами бойцов российских добровольческих подразделений - добавил Никитин.

Напомним

На прошлой неделе, Добровольческий корпус России объявил о создании гуманитарного коридора для свободного выхода мирных жителей и российских военных из приграничных населенных пунктов в Курской и Белгородской областях России в связи с ограничением военной операции в этих районах.