Рейды на белгородскую и курскую области: РДК сообщил о новой партии пленных из числа вс рф

"Русский добровольческий корпус", участник рейда на белгородскую и курскую области рф, в субботу отверг заявления минобороны россии об уничтожении добровольцев и сообщил о взятии в плен очередной партии российских военных, пишет УНН.

Детали

"Все заявления мо рф об уничтожении РДК в полном составе - очередная ложь. Ограниченная военная операция в белгородской и курской областях продолжается и вот подтверждение - новая партия пленных из числа вс рф", - сообщили в РДК в Telegram, насчитав 25 человек и в очередной раз пригласив "губернатора гладкова на встречу, чтобы передать ему пленных".

Также там сообщили об обработке "бронегруппой РДК вражеских позиций в районе "АПП" грайворон из 30-мм пушки".

Дополнение

Неспокойно на территории курской и белгородской области рф с 13 марта, когда российские добровольческие отряды сообщили, что пересекли границу с рф.

В РДК впоследствии сообщили, что им удалось продвинулся на несколько десятков километров вглубь территории рф, а также взять в плен российских военных.

В ГУР 14 марта указывали, что на территории курской и белгородской области рф, куда вошли легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон", ведутся активные боевые действия.