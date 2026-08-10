российские FPV-дроны атаковали съёмочную группу журналистов в Днепропетровской области

В Днепропетровской области съёмочная группа телеканала СТБ вместе с военнослужащими попала под атаку российских FPV-дронов. Один из беспилотников попал в пикап, после чего журналистам пришлось прятаться в поле. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.

В ночь на 6 августа в Днепропетровской области съёмочная группа телеканала СТБ вместе с военнослужащими и пресс-офицером попала под атаку российских FPV-дронов - об этом пишет Институт массовой информации (ИМИ).

Журналистка Анастасия Вильхова и оператор Александр Дубина ехали вместе с военнослужащими 147-й отдельной артиллерийской бригады на позиции, где планировали снять репортаж о работе артиллеристов.

Около 5:00 военные заметили на детекторе дронов опасность. Они приказали всем срочно покинуть пикап. Через несколько минут один из российских беспилотников попал уже в пустой автомобиль, после чего тот загорелся.

Журналистам пришлось прятаться в поле подсолнухов. Впоследствии их забрали военнослужащие той же бригады, которые ехали по трассе. В результате атаки репортёры не получили серьёзных ранений. У Анастасии остались синяки и ссадины на руках и коленях от ползания по полю.

Оператор Александр всё время продолжал снимать атаку.

россияне получили приказ о «свободной охоте» на автотранспорт в Херсонской области — ОВА