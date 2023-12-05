Российская армия атакует Никопольский район с применением тяжелой артиллерии и ударных БПЛА

Армейцы рф в очередной раз атаковали Никопольский район на Днепропетровщине. Били из тяжелой артиллерии и били ударными дронами. Об последствия атак сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Утром и в течение дня российские войска терроризировали Никопольщину. Били из тяжелой артиллерии, сбросили боеприпас с БпЛА, атаковали дронами-камикадзе. – рассказал детали атак Лысак.

Детали

По данным главы ОВА под вражеским огнем находились жители Никополя и Марганецкой общины.

В районном центре из-за атак во вторник была повреждена девятиэтажка. Кроме того, изуродованные здания и транспорт административного заведения. Возник пожар, который оперативно потушили.

Однако, люди не пострадали.

В других районах области обошлось без обстрелов.

Напомним

Накануне россияне атаковали Кривой Рог и Никопольский район в Днепропетровской области. Сообщается об артиллерийских и ракетных удары. В результате этих атак были повреждены здания и инфраструктурные объекты. Об жертв не сообщалось.