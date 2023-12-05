Российская армия атакует Никопольский район с применением тяжелой артиллерии и ударных БПЛА
Киев • УНН
Российские войска атаковали Никополь и Марганецкую общину, используя артиллерию и беспилотники, повредив здания и вызвав пожар. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало.
Армейцы рф в очередной раз атаковали Никопольский район на Днепропетровщине. Били из тяжелой артиллерии и били ударными дронами. Об последствия атак сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Утром и в течение дня российские войска терроризировали Никопольщину. Били из тяжелой артиллерии, сбросили боеприпас с БпЛА, атаковали дронами-камикадзе.
Детали
По данным главы ОВА под вражеским огнем находились жители Никополя и Марганецкой общины.
В районном центре из-за атак во вторник была повреждена девятиэтажка. Кроме того, изуродованные здания и транспорт административного заведения. Возник пожар, который оперативно потушили.
Однако, люди не пострадали.
В других районах области обошлось без обстрелов.
Напомним
Накануне россияне атаковали Кривой Рог и Никопольский район в Днепропетровской области. Сообщается об артиллерийских и ракетных удары. В результате этих атак были повреждены здания и инфраструктурные объекты. Об жертв не сообщалось.
Российская армия атакует Никопольский район с применением тяжелой артиллерии и ударных БПЛА
Российские войска атаковали Никополь и Марганецкую общину, используя артиллерию и беспилотники, повредив здания и вызвав пожар. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало.
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