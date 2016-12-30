Роскосмос планирует провести 29 космических пусков в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Роскосмос планирует провести 29 космических пусков в 2017 году. Об этом сообщается на странице телестудии Роскосмос в социальной сети "ВКонтакте", передает УНН.
"В 2017 году планируется 29 космических пусков и возможны внеплановые", - говорится в сообщении.
В 2016 году было осуществлено лишь 17 запусков.
Ранее глава госкорпорации Игорь Комаров сообщил, что пусковая программа Роскосмоса на 2017 год будет удвоена.