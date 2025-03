Российским и белорусским дипломатам запрещен вход в помещения Европейского парламента

Цитата

"На сегодня дипломатическому и правительственному персоналу России и Беларуси запрещено входить в помещения Европарламента. В Доме демократии нет места для тех, кто стремится разрушить демократический порядок", - заявила Роберта Метсола.

As of today, diplomatic & government staff of#Russiaand#Belarusare banned from entering the premises of@Europarl_EN.



There is no place in the House of#Democracyfor those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️

— Roberta Metsola (@EP_President) March 18, 2022

Добавим

Ранее Метсола высказалась за скорейшее уменьшение зависимости Европы от российских энергоресурсов, поскольку это является косвенным финансированием вооруженной агрессии рф.

Напомним

Подоляк: россия в ООН старалась протащить свои нарративы о “биолаборатории” в Украине. Не получилось.