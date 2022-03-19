Российским и белорусским дипломатам запрещен вход в помещения Европейского парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола объявила в пятницу, что российским и белорусским дипломатам запрещен вход в помещения парламента. Об этом питик сообщила в своем Twitter, пишет УНН.
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"На сегодня дипломатическому и правительственному персоналу России и Беларуси запрещено входить в помещения Европарламента. В Доме демократии нет места для тех, кто стремится разрушить демократический порядок", - заявила Роберта Метсола.
As of today, diplomatic & government staff of#Russiaand#Belarusare banned from entering the premises of@Europarl_EN.
There is no place in the House of#Democracyfor those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️
Добавим
Ранее Метсола высказалась за скорейшее уменьшение зависимости Европы от российских энергоресурсов, поскольку это является косвенным финансированием вооруженной агрессии рф.
Напомним
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