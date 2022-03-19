Російським і білоруським дипломатам заборонений вхід до приміщень Європейського парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Голова Європейського парламенту Роберта Метсола оголосила в п'ятницю, що російським і білоруським дипломатам заборонений вхід до приміщень парламенту. Про це пітик повідомила у своєму Twitter, пише УНН.
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"На сьогодні дипломатичному та урядовому персоналу росії та білорусі заборонено входити в приміщення Європарламенту. У Домі демократії немає місця для тих, хто прагне зруйнувати демократичний порядок", - заявила Роберта Метсола.
As of today, diplomatic & government staff of #Russia and #Belarus are banned from entering the premises of @Europarl_EN.
There is no place in the House of #Democracy for those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️
Додамо
Раніше Метсола висловилася за якнайшвидше зменшення залежності Європи від російських енергоресурсів, оскільки це є непрямим фінансуванням збройної агресії рф.
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