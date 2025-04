Російським і білоруським дипломатам заборонений вхід до приміщень Європейського парламенту

Цитата

"На сьогодні дипломатичному та урядовому персоналу росії та білорусі заборонено входити в приміщення Європарламенту. У Домі демократії немає місця для тих, хто прагне зруйнувати демократичний порядок", - заявила Роберта Метсола.

As of today, diplomatic & government staff of #Russia and #Belarus are banned from entering the premises of @Europarl_EN.



There is no place in the House of #Democracy for those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️

— Roberta Metsola (@EP_President) March 18, 2022

Додамо

Раніше Метсола висловилася за якнайшвидше зменшення залежності Європи від російських енергоресурсів, оскільки це є непрямим фінансуванням збройної агресії рф.

Нагадаємо

