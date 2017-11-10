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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33326 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 53855 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 62368 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66102 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57120 просмотра

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11:14 • 96755 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Российских студентов планируют выселить из общежитий перед началом ЧМ-2018

Российских студентов планируют выселить из общежитий перед началом ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 10283 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министерство образования и науки РФ и организационный комитет "Россия-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018 FIFA рекомендовали крупнейшим университетам ряда городов-участников ЧМ выселить студентов из других городов из общежитий до начала мероприятия, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

Сообщается, что на время проведения ЧМ места в общежитии займут сотрудники Росгвардии и полиции.

Отмечается, что соответствующая рекомендация разработана Минобразования РФ по поручению правительства. Некоторые вузы будут размещать в своих общежитиях силовиков на основе контракта с территориальными органами внутренних дел и за их счет.

Кроме того отмечается, что руководство крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре уже начало менять учебные программы и расписание экзаменов, чтобы студенты успели уехать в начале чемпионата, ссылаясь на рекомендации федеральных ведомств.

Как сообщал УНН, матчи мундиаля пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 1 декабря в Москве.

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