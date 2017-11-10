Российских студентов планируют выселить из общежитий перед началом ЧМ-2018

Сообщается, что на время проведения ЧМ места в общежитии займут сотрудники Росгвардии и полиции.

Отмечается, что соответствующая рекомендация разработана Минобразования РФ по поручению правительства. Некоторые вузы будут размещать в своих общежитиях силовиков на основе контракта с территориальными органами внутренних дел и за их счет.

Кроме того отмечается, что руководство крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре уже начало менять учебные программы и расписание экзаменов, чтобы студенты успели уехать в начале чемпионата, ссылаясь на рекомендации федеральных ведомств.

Как сообщал УНН, матчи мундиаля пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 1 декабря в Москве.