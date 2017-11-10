Російських студентів планують виселити з гуртожитків перед початком ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністерство освіти і науки РФ та організаційний комітет "Росія-2018" з підготовки та проведення чемпіонату світу з футболу-2018 FIFA рекомендували найбільшим університетам ряду міст-учасників ЧС виселити студентів з інших міст з гуртожитків до початку заходу, передає УНН з посиланням на "Комерсант".
Повідомляється, що на час проведення ЧС місця в гуртожитку займуть співробітники Росгвардіі і поліції.
Зазначається, що відповідна рекомендація розроблена Міносвіти РФ за дорученням уряду. Деякі вузи будуть розміщувати в своїх гуртожитках силовиків на основі контракту з територіальними органами внутрішніх справ та за їх рахунок.
Крім того наголошується, що керівництво найбільших вузів в Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі, Самарі вже почало змінювати навчальні програми і розклад іспитів, щоб студенти встигли виїхати до початку чемпіонату, посилаючись на рекомендації федеральних відомств.
Як повідомляв УНН, матчі мундіалю пройдуть з 14 червня по 15 липня 2018 року в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Єкатеринбурзі, Волгограді, Ростові-на-Дону, Самарі, Калінінграді, Нижньому Новгороді, Саранську і Сочі. Жеребкування групового етапу турніру пройде 1 грудня в Москві.