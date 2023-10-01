Российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на жилые дома в Бериславе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня вечером российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал в Бериславе. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.
Цитата
“Около 16:50 оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава.
В результате удара разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна, также поврежден объект критической инфраструктуры”, — говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что сегодня под вражеским огнем была и Тягинка. Там смертельные ранения получил мужчина 1980 года рождения, который находился на дворе дома.
Также оккупанты атаковали Веселое. В больницу с травмами конечностей и контузией доставили 63-летнюю женщину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ехал на велосипеде и погиб: на Харьковщине мужчина попал под обстрел вражеской артиллерии