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Російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на житлові будинки у Бериславі

Російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на житлові будинки у Бериславі

Київ • УНН

 • 132318 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні ввечері російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал у Бериславі. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

Цитата

“Близько 16:50 окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава.
Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури”, — йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що сьогодні під ворожим вогнем була і Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку.
Також окупанти атакували Веселе. До лікарні з травмами кінцівок і контузією доставили 63-річну жінку.

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