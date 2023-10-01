Російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на житлові будинки у Бериславі

Цитата

“Близько 16:50 окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава.

Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури”, — йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що сьогодні під ворожим вогнем була і Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку.

Також окупанти атакували Веселе. До лікарні з травмами кінцівок і контузією доставили 63-річну жінку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Їхав на велосипеді і загинув: на Харківщині чоловік потрапив під обстріл ворожої артилерії