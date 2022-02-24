Российское вторжение: в Гештабі ВСУ сообщили, где ведутся бои, а где врага удалось остановить

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15 марта, 19:03 • 94278 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126275 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115107 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109389 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100332 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96180 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83998 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117724 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

 • 941210 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. По состоянию на 17:00 24 февраля противник продолжает агрессивные действия по всей линии общей границы. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 17:00, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, на Севере противник остановлен по реке Уж в районах Великие Осняки, Равнополье, ведется танковый бой.

Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Батурина и на окраине Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.

Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища.

20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой.

Национальная гвардия Украины вступила в бой в районе города Припять. Противник высадил тактический десант в бессарабском и Таврическом районах.

После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного удара вражеский ракетный крейсер “Москва” начал обстрел острова Змеиный.

Смешанная колонна техники до 300 единиц приблизилась к населенному пункту Конотоп. Механизированные подразделения Вооруженных Сил Украины вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.

В донецком оперативном районе защитниками Украины восстановлено положение по всей линии соприкосновения. Ведутся бои в направлении Мариуполя.

Силами группировки войск “Юг” организована оборона Мелитополя и ведется военная операция по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыков, Азов.

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