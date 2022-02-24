Российское вторжение: в Гештабі ВСУ сообщили, где ведутся бои, а где врага удалось остановить
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. По состоянию на 17:00 24 февраля противник продолжает агрессивные действия по всей линии общей границы. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 17:00, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, на Севере противник остановлен по реке Уж в районах Великие Осняки, Равнополье, ведется танковый бой.
Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Батурина и на окраине Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.
Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища.
20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой.
Национальная гвардия Украины вступила в бой в районе города Припять. Противник высадил тактический десант в бессарабском и Таврическом районах.
После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного удара вражеский ракетный крейсер “Москва” начал обстрел острова Змеиный.
Смешанная колонна техники до 300 единиц приблизилась к населенному пункту Конотоп. Механизированные подразделения Вооруженных Сил Украины вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.
В донецком оперативном районе защитниками Украины восстановлено положение по всей линии соприкосновения. Ведутся бои в направлении Мариуполя.
Силами группировки войск “Юг” организована оборона Мелитополя и ведется военная операция по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыков, Азов.
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