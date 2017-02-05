Российская сторона в СЦКК раз гарантировала перемирие для ремонта ЛЭП под Авдеевкой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. От российской стороны в СЦКК получено письменное подтверждение о прекращении огня, утром группы электромонтеров и розминувальникив снова выйдут на линию порыва ЛЭП под Авдеевка. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Получили от российской стороны в СЦКК очередную письменную гарантию прекращения огня на завтра у Авдеевки. Ремонтные бригады в сопровождении служащих ДСНС утром выйдут на место порыва ЛЭП ", - написал он.
Кроме того, он отметил, что сегодня боевики также жестко обстреливали и юг области, в частности Широкино и Сартана.
"Стреляли из градов, танков крупнокалиберной артиллерии. В Сартане снаряды попали в два дома, еще около 20 домов повреждены. Повреждены также гозопроводы и трансформаторную ", - сообщил П.Жебривский.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.