Російська сторона в СЦКК вкотре гарантувала перемир'я для ремонту ЛЕП під Авдіївкою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Від російської сторони в СЦКК отримано письмове підтвердження щодо припинення вогню, зранку групи електромонтерів та розмінувальників знову вийдуть на лінію пориву ЛЕП під Авдіївкою. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Отримали від російської сторони в СЦКК чергову письмову гарантію припинення вогню на завтра біля Авдіївки. Ремонтні бригади в супроводі службовців ДСНС зранку вийдуть на місце пориву ЛЕП”, — написав він.
Крім того він зазначив, що сьогодні бойовики також жорстко обстрілювали і південь області, зокрема Широкине і Сартану.
“Стріляли з градів, танків великокаліберної артилерії. У Сартані снаряди влучили у два будинки, ще близько 20 помешкань зазнали пошкоджень. Пошкоджено також гозопроводи та трансформаторну,” — повідомив П.Жебрівський.
Нагадаємо, що сьогодні електромонтажники разом із службовцями ДСНС знову виходили на місце пориву ЛЕП, щоб відновити електропостачання для Авдіївки, проте були обстріляні ворожими силами.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.