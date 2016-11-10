Российская сторона СЦКК не гарантирует безопасности для работ на четырех объектах на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российская сторона в СЦКК не предоставила гарантий безопасности по просьбе украинской стороны для проведения работ на четырех объектах Донбасса. Об этом сказал на брифинге руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий, передает УНН.
По словам Б.Кременецкого, нужно провести работы на Фенольном заводе в районе Новгородского, на газораспределительной станции возле Красногоровки, осуществить разминирование территории "Бахмутского аграрного Союза", а также провести работы на Авдеевском коксохимическом заводе.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины предоставили гарантии безопасности для проведения этих работ, но российская сторона СЦКК отказала в гарантиях безопасности.