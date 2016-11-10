Российская сторона СЦКК не гарантирует безопасности для работ на четырех объектах на Донбассе

По словам Б.Кременецкого, нужно провести работы на Фенольном заводе в районе Новгородского, на газораспределительной станции возле Красногоровки, осуществить разминирование территории "Бахмутского аграрного Союза", а также провести работы на Авдеевском коксохимическом заводе.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины предоставили гарантии безопасности для проведения этих работ, но российская сторона СЦКК отказала в гарантиях безопасности.