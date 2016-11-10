Російська сторона СЦКК не надає гарантій безпеки для робіт на чотирьох об’єктах на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російська сторона в СЦКК не надала гарантій безпеки на прохання української сторони для проведення робіт на чотирьох об’єктах Донбасу. Про це сказав на брифінгу керівник української сторони СЦКК Борис Кременецький, передає УНН.
За словами Б.Кременецького, потрібно здійснити роботи на Фенольному заводі у районі Новгородського, на газорозподільній станції біля Красногорівки, здійснити розмінування території “Бахмутського Аграрного Союзу”, а також провести роботи на Авдіївському коксохімічному заводі.
Він зазначив, що Збройні сили України надали гарантії безпеки для проведення цих робіт, але російська сторона СЦКК відмовила у гарантіях безпеки.