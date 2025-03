Россияне за два месяца полностью опустошили военный склад на севере Крыма

Цитата

«Согласно новым спутниковым снимкам, российские войска опустошили этот военный склад на севере Крыма. Это место использовалось для хранения танков, бронетехники и артиллерии», - написал Африк в Twitter.

Спутниковые снимки от 25 апреля показывают, что на складах ничего не осталось. 11 февраля в местах хранение еще находились бронемашины, танки и артиллерийские орудия.

«Вот снимки недавно опустевшего российского военного склада в Крыму. Следы все еще видны от отъезжающих машин», - подписал один снимок Африк.

Russian forces have emptied out this military depot in northern Crimea, new satellite imagery shows.



This site was used to store tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/3uIc4GI5ac

— Brady Africk (@bradyafr) April 26, 2023

Дополнение

5 февраля Африк сообщил, что российские войска построили базу на севере Крыма.

В селе Новоотрадное, на севере Керченского полуострова в Крыму, российские оккупанты перекопали пляжи и построили фортификационные сооружения.