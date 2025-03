Росіяни за два місяці повністю спустошили військовий склад на півночі Криму

Цитата

«Згідно з новими супутниковими знімками, російські війська спустошили цей військовий склад на півночі Криму. Це місце використовувалося для зберігання танків, бронетехніки та артилерії», - написав Африк у Twitter.

Супутникові знімки від 25 квітня показують, що на складах нічого не залишилося. 11 лютого в місцях зберігання ще перебували бронемашини, танки й артилерійські знаряддя.

«Ось знімки нещодавно спорожнілого російського військового складу в Криму. Сліди все ще видно від машин, що від'їжджають», - підписав один знімок Африк.

Russian forces have emptied out this military depot in northern Crimea, new satellite imagery shows.



This site was used to store tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/3uIc4GI5ac

— Brady Africk (@bradyafr) April 26, 2023

Доповнення

5 лютого Африк повідомив, що російські війська побудували базу на півночі Криму.

У селі Нововідрадне, на півночі Керченського півострова в Криму, російські окупанти перекопали пляжі і побудували фортифікаційні споруди.