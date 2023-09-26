россияне убили еще двух жителей Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ 26 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки убили двух жителей Донецкой области, сообщили во вторник в Донецкой ОГА, передает УНН.
Детали
"За 24 сентября россияне убили 2 жителей Донецкой области - в Звановке", - говорится в сообщении ОГА в Telegram.
С 24 февраля 2022 года россияне, как сообщается, убили 1722 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4172.
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
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