Два "прильоти": Слов'янськ уночі зазнав ворожого удару
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Слов'янськ у Донецькій області вночі зазнав чергового ворожого обстрілу. Про це у вівторок повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, пише УНН.
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"У Слов'янську знов недобрий ранок. Приблизно о 3:00 два прильоти в район БЗС. Зруйновано будівлю автостанції. Постраждали ринок та кафе, прилеглі до траси. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив очільник громади у Facebook.
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