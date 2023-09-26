Два "прилета": Славянск ночью подвергся вражескому удару
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Славянск в Донецкой области ночью подвергся очередному вражескому обстрелу. Об этом во вторник сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, пишет УНН.
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"В Славянске снова недоброе утро. Примерно в 3:00 два прилёта в район БЗС. Разрушено здание автостанции. Пострадали рынок и кафе, прилегающие к трассе. К счастью, обошлось без жертв", - отметил глава громады в Facebook.
Напомним
Оккупанты вечером 25 сентября совершили обстрел Авдеевки, в результате чего разрушен пятиэтажный дом.