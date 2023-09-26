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29 березня, 17:57 • 244615 перегляди

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29 березня, 17:57 • 317993 перегляди

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28 березня, 18:00 • 204552 перегляди

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28 березня, 17:13 • 193747 перегляди

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росіяни вбили ще двох жителів Донеччини

росіяни вбили ще двох жителів Донеччини

Київ • УНН

 • 134067 перегляди

КИЇв 26 вересня. УНН. Російські війська за минулу добу вбили двох жителів Донецької області, повідомили у вівторок у Донецькій ОДА, передає УНН.

Деталі

"За 24 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Званівці", - ідеться у повідомленні ОДА у Telegram.

З 24 лютого 2022 року росіяни, як повідомляється, вбили 1722 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4172.

Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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