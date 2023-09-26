росіяни вбили ще двох жителів Донеччини
Київ • УНН
КИЇв 26 вересня. УНН. Російські війська за минулу добу вбили двох жителів Донецької області, повідомили у вівторок у Донецькій ОДА, передає УНН.
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"За 24 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Званівці", - ідеться у повідомленні ОДА у Telegram.
З 24 лютого 2022 року росіяни, як повідомляється, вбили 1722 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4172.
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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