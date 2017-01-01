Россиянам разрешили платить налоги друг за друга
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Российские налогоплательщики с 1 января 2017 года могут платить налоги не только за себя, но и за третьих лиц, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Согласно изменениям в Налоговый кодекс РФ, которые вступили в силу с 1 января, "уплата налога может быть произведена за налогоплательщика любым другим лицом".
Также сообщается, что Федеральная налоговая служба РФ технологически полностью готова к данным нововведениям.
При этом в случае необходимости, например, уплаты налога в большем размере, возврат денежных средств будет производиться налогоплательщику, за которого заплатили налог.
Как сообщал УНН, в России начинает действовать "налог на Google".