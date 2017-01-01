Росіянам дозволили платити податки одне за одного

Відповідно до змін до Податкового кодексу РФ, які вступили в силу з 1 січня, "сплата податку може бути проведена за платника податків будь-якою іншою особою".

Також повідомляється, що Федеральна податкова служба РФ технологічно повністю готова до даних нововведень.

При цьому в разі необхідності, наприклад, сплати податку в більшому розмірі, повернення грошових коштів буде проводитися платнику податків, за якого заплатили податок.

Як повідомляв УНН, у Росії починає діяти "податок на Google".