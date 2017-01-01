Росіянам дозволили платити податки одне за одного
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Російські платники податків з 1 січня 2017 року можуть платити податки не тільки за себе, але і за третіх осіб, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Відповідно до змін до Податкового кодексу РФ, які вступили в силу з 1 січня, "сплата податку може бути проведена за платника податків будь-якою іншою особою".
Також повідомляється, що Федеральна податкова служба РФ технологічно повністю готова до даних нововведень.
При цьому в разі необхідності, наприклад, сплати податку в більшому розмірі, повернення грошових коштів буде проводитися платнику податків, за якого заплатили податок.
Як повідомляв УНН, у Росії починає діяти "податок на Google".