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15 марта, 19:03 • 94006 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126175 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115071 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109357 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100312 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96131 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83956 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117701 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия завершила парламентскую ратификацию "договоров" с "Л/ДНР"

Россия завершила парламентскую ратификацию "договоров" с "Л/ДНР"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Совет Федерации России на внеочередном заседании единогласно ратифицировал "договоры" о “дружбе и сотрудничестве” с так называемыми "Л/ДНР". Как сообщает ТАСС, сенаторы встретили итоги голосования аплодисментами, пишет УНН.

Детали

Документы подписаны президентом России Владимиром Путиным и главарями боевиков "Л/ДНР".

Договоры, тексты которых идентичны, охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств. Договоры вступят в силу с их официального опубликования.

Ранее

Государственная дума России единогласно проголосовала за ратификацию так называемых "договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Л/ДНР". Заключенные договоры с "Л/ДНР" допускают размещение на территории российских военных баз.

Согласно документу официальной валютой на временно оккупированных территориях будет российский рубль. Договоры заключили сроком на 10 лет с возможностью продления.

До этого так называемые "народные советы" Л/ДНР" также "ратифицировали" эти "договоры", сообщали росСМИ.

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