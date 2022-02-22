Росія завершила парламентську ратифікацію "договорів" з "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Рада Федерації Росії на позаплановому засіданні одноголосно ратифікувала "договори" про “дружбу та співпрацю” з так званими "Л/ДНР". Як повідомляє ТАСС, сенатори зустріли підсумки голосування оплесками, пише УНН.
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Документи підписані президентом Росії Володимиром Путіним та ватажками бойовиків "Л/ДНР".
Договори, тексти яких ідентичні, охоплюють сфери економіки, включаючи використання російського рубля, оборони та охорони "кордонів", захисту прав етнічних меншин тощо. Договори набудуть чинності з їх офіційного опублікування.
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Державна дума Росії одноголосно проголосувала за ратифікацію так званих "договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Росією та Л/ДНР". Укладені договори з "Л/ДНР" допускають розміщення на території російських військових баз.
Згідно з документом офіційною валютою на тимчасово окупованих територіях буде російський рубль. Договори уклали терміном на 10 років із можливістю продовження.
До цього так звані "народні поради" "Л/ДНР" також "ратифікували" ці "договори", повідомляли росЗМІ.