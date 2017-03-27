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Россия вмешивается в ход выборов в Германии и Франции – американский сенатор

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Россия пытается повлиять на ход выборов во Франции и Германии, как она делала это в Соединенных Штатах. Об этом заявил заместитель главы комитета по разведке американского Сената Марк Уорнер, передает УНН со ссылкой на NBC News.

“Мы знаем о вмешательстве России, и сейчас она делает то же во Франции и Германии”, — сказал М.Уорнер.

Он сообщил, что на этой неделе сенатский комитет проведет первые слушания относительно вероятного российского влияния на выборы в США и возможных связей РФ с командой президента Дональда Трампа.

По словам М.Уорнера, сейчас в этом деле “больше дыма, чем огня”, впрочем со временем ситуация должна стать более понятной.

Как сообщал УНН, 20 марта директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми рассказал о том, что ФБР ведет расследование в отношении “усилий российского правительства по вмешательству в президентские выборы 2016 года”.

В пятницу стало известно, что бывший руководитель избирательной кампании Д.Трампа Пол Манафорт согласился свидетельствовать в этом деле перед комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США.

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