Росія втручається в хід виборів у Німеччині і Франції – американський сенатор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Росія намагається вплинути на хід виборів у Франції та Німеччині, як вона робила це у Сполучених Штатах. Про це заявив заступник голови комітету з розвідки американського Сенату Марк Уорнер, передає УНН із посиланням на NBC News.
“Ми знаємо про втручання Росії, і зараз вона робить те саме у Франції та Німеччині”, — сказав М.Уорнер.
Він повідомив, що цього тижня сенатський комітет проведе перші слухання щодо ймовірного російського впливу на вибори у США та можливих зв’язків РФ із командою президента Дональда Трампа.
За словами М.Уорнера, зараз у цій справі “більше диму, ніж вогню”, втім із часом ситуація повинна стати більш зрозумілою.
Як повідомляв УНН, 20 березня директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі розповів про те, що ФБР веде розслідування стосовно “зусиль російського уряду з втручання в президентські вибори 2016 року”.
У п’ятницю стало відомо, що колишній керівник виборчої кампанії Д.Трампа Пол Манафорт погодився свідчити в цій справі перед комітетом з розвідки Палати представників Конгресу США.