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Россия требует, чтобы Украина отменила ракетные стрельбы вблизи Симферополя

Киев • УНН

 • 18467 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Росавиации заявили, что якобы Украина нарушила все международные соглашения, решив в одностороннем порядке провести ракетные стрельбы вблизи Симферополя, передает УНН со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы Росавиации.

Россия требует, чтобы Украина отменила ракетные стрельбы вблизи Симферополя

Как отмечается в сообщении, 24 ноября Украина выдала НОТАМ (авиационное сообщение - ред.) о включении опасных зон в воздушном пространстве из-за запланированных на 1 и 2 декабря 2016 года ракетных стрельб.

Так, согласно сообщению, первая опасная зона устанавливается 1 и 2 декабря 2016 года с 08.00 до 18.00 на всех высотах над открытым морем близ Симферополя.

Вторая опасная зона - 1 декабря 2016 года с 11.30 до 13.30 и 2 декабря 2016 года по 10.00 до 14.00 - на всех высотах над открытым морем там же близ Симферополя, но "с заходом в воздушное пространство над территориальными водами России с максимальным заглублением на 12 км" .

В Росавиации подчеркнули, что не согласовывались ни с органами России, ни с российским провайдером аэронавигационного обслуживания.

В российском ведомстве добавили, что в рамках данных зон осуществляются полеты гражданских самолетов.

"Действия украинской стороны... нарушают приложения 11 и 15 к конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года... и создают потенциальную опасность для деятельности гражданской авиации", - говорится в сообщении.

При этом в Росавации отметили, что подобные действия могут привести к катастрофам, как с МН17 в июле 2014 года и S7 1812 года в октябре 2001 года. Росавиация потребовала немедленной отмены выпущенных сообщений.

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