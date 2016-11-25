Росія вимагає, аби Україна скасувала ракетні стрільби поблизу Сімферополя

Як зазначено у повідомленні, 24 листопада Україна видала НОТАМ (авіаційне повідомлення — ред.) про активування небезпечних зон в повітряному просторі через заплановані на 1 і 2 грудня 2016 ракетні стрільби.

Так, відповідно до повідомлення, аерша небезпечна зона встановлюється 1 і 2 грудня 2016 року із 08.00 до 18.00 на всіх висотах над відкритим морем поблизу Сімферополя.

Друга небезпечна зона — 1 грудня 2016 року із 11.30 до 13.30 і 2 грудня 2016 з 10.00 до 14.00 — на всіх висотах над відкритим морем там же поблизу Сімферополя, але “із заходом в повітряний простір над територіальними водами Росії з максимальним заглибленням на 12 км”.

У Росавіації наголосили, що повідомлення не узгоджувалися ні з органами Росії, ні з російським провайдером аеронавігаційного обслуговування.

У російському відомстві додали, що в межах даних зон здійснюються польоти цивільних літаків.

“Дії української сторони ... порушують додатки 11 і 15 до конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 1944 року ... і створюють потенційну небезпеку для діяльності цивільної авіації”, — йдеться в повідомленні.

При цьому у Росавації наголосили, що подібні дії можуть привести до катастроф, як з МН17 в липні 2014 року і S7 1812 року в жовтні 2001 року. Росавіація зажадала негайної відміни випущених повідомлень.