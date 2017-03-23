Россия отправила на Донбасс 63 гумконвой в составе 40 фур
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Российское МЧС отправило на Донбасс 63-й гумконвой. Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает УНН.
"Колонна выехала из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области. В ее составе 40 автомобилей, которые везут более 500 тонн груза ", - говорится в сообщении.
МЧС РФ утверждает, что основную массу грузов представляют собой детские продуктовые наборы, состоящие из молочных смесей, фруктовых, овощных и мясных пюре, молочных каш, соков.
В дороге колонна разделится: часть машин пройдут на пункт пропуска "Донецк", другие поедут на "Матвеев курган". После осмотра они отправятся в так называемые "ДНР" и "ЛНР".