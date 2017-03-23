Россия отправила на Донбасс 63 гумконвой в составе 40 фур

"Колонна выехала из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области. В ее составе 40 автомобилей, которые везут более 500 тонн груза ", - говорится в сообщении.

МЧС РФ утверждает, что основную массу грузов представляют собой детские продуктовые наборы, состоящие из молочных смесей, фруктовых, овощных и мясных пюре, молочных каш, соков.

В дороге колонна разделится: часть машин пройдут на пункт пропуска "Донецк", другие поедут на "Матвеев курган". После осмотра они отправятся в так называемые "ДНР" и "ЛНР".