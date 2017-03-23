Росія відправила на Донбас 63 гумконвой у складі 40 фур
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російське МНС відправило на Донбас 63-й гумконвой. Про це повідомило агентство "ТАСС" з посиланням на прес-службу МНС, передає УНН.
“Колона виїхала з Донського рятувального центру МНС в селищі Ковалівка Ростовської області. В її складі 40 автомобілів, які везуть понад 500 тонн вантажу”, — йдеться в повідомленні.
МНС РФ стверджує, що основну масу вантажів являють собою дитячі продуктові набори, що складаються з молочних сумішей, фруктових, овочевих і м’ясних пюре, молочних каш, соків.
В дорозі колона розділиться: частина машин пройдуть на пункт пропуску “Донецьк”, інші поїдуть на “Матвєєв курган”. Після огляду вони попрямують в так звані “ДНР” і “ЛНР”.