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россия держит на боевом дежурстве ракетоноситель до 8 "Калибров"

Киев • УНН

 • 428703 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. россия развернула корабельную группировку в количестве 11 кораблей в Черном и Азовском морях. На боевом дежурстве у рф находится один надводный ракетоноситель до 8 ракет типа "Калибр". Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, пишет УНН.

Цитата

"Корабельная группировка врага развернута в количестве 11 кораблей, из них 10 в Черном и 1 в Азовском морях. На боевом дежурстве 1 надводный ракетоноситель, снаряженный до 8 ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Детали

Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины, как указано, остается стабильно напряженной.

Также отмечается, что в действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Продолжается перемещение сил и средств между их позициями. Продолжается контрбатарейная борьба.

Дополнение

В течение суток враг на юге, как сообщается, совершил 55 артиллерийских обстрелов с использованием более 290 снарядов, в том числе 6 обстрелов населенных пунктов, среди которых Херсон, Широкая Балка и Антоновка. В результате обстрелов ранен 1 гражданский, повреждены пятиэтажный дом и 5 частных домов.

В населенном пункте Высокополье Бериславского района 1 гражданский получил ранения в результате разбора и подрыва неопределенного взрывного устройства на территории собственного домовладения.

Силы обороны Юга продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:

  • 40 оккупантов
  • 2 орудия
  • 9 единиц авто-бронетехники
  • 3 лодки.

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