россия держит на боевом дежурстве ракетоноситель до 8 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. россия развернула корабельную группировку в количестве 11 кораблей в Черном и Азовском морях. На боевом дежурстве у рф находится один надводный ракетоноситель до 8 ракет типа "Калибр". Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, пишет УНН.
Цитата
"Корабельная группировка врага развернута в количестве 11 кораблей, из них 10 в Черном и 1 в Азовском морях. На боевом дежурстве 1 надводный ракетоноситель, снаряженный до 8 ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.
Детали
Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины, как указано, остается стабильно напряженной.
Также отмечается, что в действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Продолжается перемещение сил и средств между их позициями. Продолжается контрбатарейная борьба.
Дополнение
В течение суток враг на юге, как сообщается, совершил 55 артиллерийских обстрелов с использованием более 290 снарядов, в том числе 6 обстрелов населенных пунктов, среди которых Херсон, Широкая Балка и Антоновка. В результате обстрелов ранен 1 гражданский, повреждены пятиэтажный дом и 5 частных домов.
В населенном пункте Высокополье Бериславского района 1 гражданский получил ранения в результате разбора и подрыва неопределенного взрывного устройства на территории собственного домовладения.
Силы обороны Юга продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:
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- 40 оккупантов
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- 2 орудия
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- 9 единиц авто-бронетехники
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- 3 лодки.
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