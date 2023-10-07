росія тримає на бойовому чергуванні ракетоносій до 8 "Калібрів"

Цитата

"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 11 кораблів, з них 10 в Чорному та 1 в Азовському морях. На бойовому чергуванні 1 надводний ракетоносій, споряджений до 8 ракет типу "Калібр", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України, як вказано, залишається стабільно напруженою.

Також зазначається, що в діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Продовжується переміщення сил та засобів між їх позиціями. Триває контрбатарейна боротьба.

Доповнення

Протягом доби ворог на півдні, як повідомляється, здійснив 55 артилерійських обстрілів з використанням понад 290 снарядів, у тому числі 6 обстрілів населених пунктів, серед яких Херсон, Широка Балка та Антонівка. Внаслідок обстрілів поранено 1 цивільного, пошкоджено пʼятиповерховий будинок та 5 приватних будинків.

У населеному пункті Високопілля Бериславського району 1 цивільний отримав поранення внаслідок розбору та підриву невизначеного вибухового пристрою на території власного домоволодіння.

Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ворогу завдано наступних втрат:



40 окупантів



2 гармати



9 одиниць авто-бронетехніки



3 човни.



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