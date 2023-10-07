На Херсонщині дві людини поранені через обстріли росіян

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За його оперативними даними, армія росії за минулу добу 52 рази обстріляла Херсонщину, випустивши 237 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні. Двоє людей внаслідок обстрілів зазнали поранень і перебувають у лікарні.

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