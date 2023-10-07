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29 березня, 17:57 • 237841 перегляди

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На Херсонщині дві людини поранені через обстріли росіян

На Херсонщині дві людини поранені через обстріли росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. За минулу добу через російську агресію та обстріл Херсонщини 2 людини дістали поранення. Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

За його оперативними даними, армія росії за минулу добу 52 рази обстріляла Херсонщину, випустивши 237 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні. Двоє людей внаслідок обстрілів зазнали поранень і перебувають у лікарні.

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