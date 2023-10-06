"Херсон пережив ще один жахливий ранок": показали кадри з міста після удару рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Херсонська обласна військова адміністрація показала наслідки ранкового удару російських військ по Херсону, пише УНН.
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"Херсон пережив ще один жахливий ранок… Ці потрощені ворожими снарядами будинки та вітрини магазинів – наслідки обстрілу армії рф житлових кварталів у центральній частині міста", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Як зазначається, інформація про постраждалих серед херсонців не надходила.
Нагадаємо
За даними МВА, росіяни вранці вдарили по центру Херсона, влучили у житлові будинки.