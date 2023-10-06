"Херсон пережил еще одно ужасное утро": показали кадры из города после удара рф
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Херсонская областная военная администрация показала последствия утреннего удара российских войск по Херсону, пишет УНН.
Детали
"Херсон пережил еще одно ужасное утро… Эти разбитые вражескими снарядами дома и витрины магазинов – последствия обстрела армии рф жилых кварталов в центральной части города", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Как отмечается, информация о пострадавших среди херсонцев не поступала.
Напомним
По данным МВА, россияне утром ударили по центру Херсона, попали в жилые дома.