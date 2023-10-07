В Херсонской области два человека ранены из-за обстрелов россиян
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. За минувшие сутки из-за российской агрессии и обстрела Херсонщины 2 человека получили ранения. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По его оперативным данным, армия россии за минувшие сутки 52 раза обстреляла Херсонщину, выпустив 237 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА.
По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне. Два человека в результате обстрелов получили ранения и находятся в больнице.
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