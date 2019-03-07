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Россия показала письмо сына жертвы отравления "Новичком" Путину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Посольство России в Великобритании показало письмо сына жертвы отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери Эвана Хоупа президенту РФ Владимиру Путину. Копию письма показало посольство в Twitter, передает УНН.

"Посольство получило копию письма Эвана Хоупа президенту Путину. Посол Яковенко направил ему копию доклада "Солсбери: вопросы без ответа" и пригласил его высказаться лично, готов ответить на любые вопросы", - сообщили в российском диппредставительстве в Лондоне.

Напомним, сын британки Дон Стерджесс, которая умерла в прошлом году после отравления в Эймсбери, Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просит его передать британским спецслужбам двух подозреваемых по этому делу.

44-летняя британка Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня 2018 года были госпитализированы в британском городе Эймсбери в критическом состоянии, а позже Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в Солсбери в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Вечером 8 июля 2018 года Скотленд-Ярд сообщил, что Стерджесс умерла. Следователи возбудили дело об убийстве. Роули пришел в себя и был допрошен полицией.

The Embassy received a copy of Ewan Hope's letter to President Putin. @Amb_Yakovenko sent him a copy of the report "Salisbury: Unanswered Questions" and invited to speak in person, ready to answer any questions. https://t.co/pPHgfaNLjl pic.twitter.com/jFLW15RDkf

- Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 марта 2019

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