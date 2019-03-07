Росія показала лист сина жертви отруєння "Новачком" Путіну

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Посольство Росії у Великій Британії показало листа сина жертви отруєння нервово-паралітичною речовиною у британському місті Еймсбері Евана Хоупа президенту РФ Володимиру Путіну. Копію листа показало посольство у Twitter, передає УНН.

"Посольство отримало копію листа Евана Хоупа президенту Путіну. Посол Яковенко надіслав йому копію доповіді "Солсбері: питання без відповіді" і запросив його висловитися особисто, готовий відповісти на будь-які питання", - повідомили у російському диппредставництві у Лондоні.

Нагадаємо, син британки Дон Стерджес, яка померла у минулому році після отруєння в Еймсбері, Еван Хоуп направив президенту Росії Володимиру Путіну лист, в якому просить його передати британським спецслужбам двох підозрюваних у цій справі.

44-річна британка Дон Стерджес і її 45-річний супутник Чарльз Роулі 30 червня 2018 року були госпіталізовані у британському місті Еймсбері у критичному стані, а пізніше Скотленд-Ярд виступив з твердженням, що вони піддалися впливу "Новачка", тієї ж нервово-паралітичної речовини, якою у Солсбері у березні були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Тоді Лондон поклав відповідальність за подію на Москву. Увечері 8 липня 2018 року Скотленд-Ярд повідомив, що Стерджес померла. Слідчі порушили справу про вбивство. Роулі прийшов до тями і був допитаний поліцією.

The Embassy received a copy of Ewan Hope’s letter to President Putin. @Amb_Yakovenko sent him a copy of the report “Salisbury: Unanswered Questions” and invited to speak in person, ready to answer any questions. https://t.co/pPHgfaNLjl pic.twitter.com/jFLW15RDkf

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 березня 2019 р.

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