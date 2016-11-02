Россия объявила о новой гуманитарной паузе в Алеппо

По словам В.Герасимова, это решение было принято "во избежание бессмысленных жертв" по поручению президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что гуманитарная пауза согласована с сирийским руководством.

"Все ранее подготовленные в Алеппо российским центром примирения гуманитарные коридоры будут работать для выхода гражданского населения и боевиков", - добавил В.Герасимов.

Гуманитарная пауза в Алеппо действовала с 20 по 22 октября. Для выхода из города российские и сирийские военные организовали восемь коридоров: шесть для мирных жителей и два - для боевиков. Террористы отказались покидать захваченные позиции и под угрозой смерти запретили выходить мирным гражданам.

Сирийские правительственные войска 23 октября возобновили наступление на юге Алеппо, сумев установить контроль над важными высотами и объектами. По разным оценкам, в восточных районах города остаются около семи тысяч террористов, входящих в различные бандформирования.