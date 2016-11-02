Россия объявила о новой гуманитарной паузе в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение ввести в Алеппо очередную гуманитарную паузу, режим прекращения огня будет действовать в городе 4 ноября с 9:00 до 19:00. Об этом сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По словам В.Герасимова, это решение было принято "во избежание бессмысленных жертв" по поручению президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что гуманитарная пауза согласована с сирийским руководством.
"Все ранее подготовленные в Алеппо российским центром примирения гуманитарные коридоры будут работать для выхода гражданского населения и боевиков", - добавил В.Герасимов.
Гуманитарная пауза в Алеппо действовала с 20 по 22 октября. Для выхода из города российские и сирийские военные организовали восемь коридоров: шесть для мирных жителей и два - для боевиков. Террористы отказались покидать захваченные позиции и под угрозой смерти запретили выходить мирным гражданам.
Сирийские правительственные войска 23 октября возобновили наступление на юге Алеппо, сумев установить контроль над важными высотами и объектами. По разным оценкам, в восточных районах города остаются около семи тысяч террористов, входящих в различные бандформирования.