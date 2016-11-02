Росія оголосила про нову гуманітарну паузу в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення ввести в Алеппо чергову гуманітарну паузу, режим припинення вогню буде діяти в місті 4 листопада з 9:00 до 19:00. Про це повідомив начальник російського генштабу Валерій Герасимов, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
За словами В.Герасимова, це рішення було прийнято "з метою уникнення безглуздих жертв" за дорученням президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що гуманітарна пауза узгоджена з сирійським керівництвом.
"Всі раніше підготовлені в Алеппо російським центром примирення гуманітарні коридори будуть працювати для виходу цивільного населення і бойовиків", - додав В.Герасимов.
Гуманітарна пауза в Алеппо діяла з 20 по 22 жовтня. Для виходу з міста російські та сирійські військові організували вісім коридорів: шість для мирних жителів і два - для бойовиків. Терористи відмовилися залишати захоплені позиції і під загрозою смерті заборонили виходити мирним громадянам.
Сирійські урядові війська 23 жовтня відновили наступ на півдні Алеппо, зумівши встановити контроль над важливими висотами і об'єктами. За різними оцінками, в східних районах міста залишаються близько семи тисяч терористів, які входять у різні бандформування.