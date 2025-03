Россия может прекратить ухудшение ситуации на Донбассе - Волкер

"Гуманитарный кризис в Восточной Украине обострилось за 3 последних года и продолжает ухудшаться. Россия может положить конец этому, прекратив вмешательство и поддержку так называемых сепаратистов, реализовав Минские соглашения", - написал Волкер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Люди с неподконтрольной части Донбасса должны почувствовать поддержку Киева - Волкер

Напомним, ранее Волкер заявил, что Украина должна быть готова к выполнению своей части минских соглашений, после обеспечения безопасности на оккупированной части Донбасса.

Humanitarian crisis in eastern Ukraine worst in 3 years and deteriorating. Russia can end this by ending intervention and support for so-called separatists, implementing Minsk Agreements. @AUT_OSCE pic.twitter.com/5GSt42xF3t

- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 8 декабря 2017