Росія може покласти край погіршенню ситуації на Донбасі - Волкер

"Гуманітарна криза в Східній Україні загострилась за 3 останні роки і продовжує погіршуватися. Росія може покласти край цьому, припинивши втручання і підтримку так званих сепаратистів, реалізувавши Мінські угоди," - написав Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що Україна має бути готовою до виконання своєї частини мінських угод, після забезпечення безпеки на окупованій частині Донбасу.

Humanitarian crisis in eastern Ukraine worst in 3 years and deteriorating. Russia can end this by ending intervention and support for so-called separatists, implementing Minsk Agreements. @AUT_OSCE pic.twitter.com/5GSt42xF3t

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 8 грудня 2017 р.