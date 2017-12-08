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Росія може покласти край погіршенню ситуації на Донбасі - Волкер

Росія може покласти край погіршенню ситуації на Донбасі - Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Курт Волкер закликав Росію дотримуватися Мінських угод і припинити підтримувати сепаратистів ОРДЛО. Про це спецпредставник Держдепу США з питань України написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"Гуманітарна криза в Східній Україні загострилась за 3 останні роки і продовжує погіршуватися. Росія може покласти край цьому, припинивши втручання і підтримку так званих сепаратистів, реалізувавши Мінські угоди," - написав Волкер.

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Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що Україна має бути готовою до виконання своєї частини мінських угод, після забезпечення безпеки на окупованій частині Донбасу.

Humanitarian crisis in eastern Ukraine worst in 3 years and deteriorating. Russia can end this by ending intervention and support for so-called separatists, implementing Minsk Agreements. @AUT_OSCE pic.twitter.com/5GSt42xF3t

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 8 грудня 2017 р.

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