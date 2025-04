Родственники украинских политзаключенных написали обращение к Е.Макрону

"Призываем Вас, господин Президент, откровенно выразить Владимиру Путину наше требование освобождения всех политических пленников Кремля. Также, вслед за европейскими парламентариями, призываем Вас усилить режим санкций против России за преследование, незаконное содержание под стражей и пытки инакомыслящих на оккупированных территориях", - идется в обращении.

Кроме того, в обращении напомнили, что В.Путин стоит на вершине пирамиды авторитарно-репрессивной клептократии России, творит произвол на оккупированных территориях Украины, организует политические преследования граждан Украины.

"Европейский парламент в своей резолюции по Крыму (European Parliament resolution on the Ukrainian prisoners in Russia and the situation in Crimea) от 16 марта 2017 отметил ответственность российской оккупационной власти за политические преследования десятков активистов, незаконные аресте, пытки, нарушение свободы слова и прессы в Крыму", - отмечается в обращении.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макрона и пригласил его в Украину.