Родичі українських політв’язнів написали звернення до Е.Макрона

“Закликаємо Вас, пане Президенте, відверто висловити Володимиру Путіну нашу вимогу звільнення усіх політичних бранців Кремля. Також, слідом за європейськими парламентарями, закликаємо Вас посилити режим санкцій проти Росії за переслідування, незаконне утримання під вартою та катування інакодумців на окупованих територіях”, — йдеться у зверненні.

Крім того, у звернені нагадали, що В.Путін стоїть на вершині піраміди авторитарно-репресивної клептократії Росії, яка чинить свавілля на окупованих територіях України, організує політичні переслідування громадян України.

"Європейський Парламент у своїй Резолюції по Криму (European Parliament resolution on the Ukrainian prisoners in Russia and the situation in Crimea) від 16 березня 2017 року відзначив відповідальність російської окупаційної влади за політичні переслідування десятків активістів, незаконні арешті, тортури, порушення свободи слова та преси у Криму", - наголошено у звернені.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і запросив його до України.