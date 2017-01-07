Рождественского Дидуха установили во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Вчера, 6 января, в городе состоялись торжества с выносом и установлением Рождественского Дидуха. Вынесением Дидуха начинается цикл рождественских праздников во Львове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"Пусть тот мороз переморозит все болезни и всю нечисть. Это нам сегодня очень нужно. Я очень надеюсь, что сегодня все украинцы, все люди доброй воли будут иметь хорошую святую вечерю, и мы с вами будем открывать свои двери и приглашать всех желающих, всех путешествующих. Потому что Рождество и семейное тепло - это то, что мы должны иметь в сердце от нашего рождения и передавать из поколения в поколение. Я желаю всем тепла, желаю всем любви и мира. Дидух в дом - вся нечисть из дома. Поздравляю всех с праздниками", - отметил Андрей Садовый, мэр Львова.
Так, в 11:30 в фойе Ратуши собрались глава Львова Андрей Садовый, депутаты, жители и гости города. Затем, в 11:45 у вертепа колядовали, сформировали колонну и отправились с маленькими дидухами, авторства семьи Коцюков, к месту установки большого Дидуха - на пл. Яворского. Маршрут колонны пролегал площадью Рынок, а также улицам Беринди и Театральной. А в 12:00 на площади Яворского состоялось установление Дидуха.
Для львовян и гостей города выступали творческие коллективы (образцовый детский фольклорный ансамбль песни "Родничок" при Доме учителя, хор "Гомон" (взрослые), руководитель Руслан Ляшенко.
Как сообщают в городском управлении культуры, сам Дидух высотой более 3 метров, украсили разноцветными лентами мастера Шевченковского гая. Зато конструкция, на которой он стоит, - прошлогодняя. Всего для формирования большого Дидуха использовано 150 маленьких снопиков.
В этом году к установлению Дидуха и торжественному шествию по городу также присоединились участники АТО с семьями, которым сегодня торжественно вручили ключи и ордера на квартиры.