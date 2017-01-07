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Різдвяного Дідуха встановили у Львові

Різдвяного Дідуха встановили у Львові

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Вчора, 6 січня, у місті відбулися урочистості із винесенням та встановленням Різдвяного Дідуха. Винесенням Дідуха розпочинається цикл різдвяних святкувань у Львові. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

“Нехай той мороз переморозить усі хвороби і всю нечисть. Це нам сьогодні дуже потрібно. Я маю велику надію, що сьогодні всі українці, всі люди доброї волі будуть мати добру святу вечерю, і ми з вами будемо відкривати свої двері і запрошувати усіх охочих, усіх подорожуючих. Тому що Різдво і родинне тепло — це те, що ми повинні мати в серці від нашого народження і передавати з покоління в покоління. Я бажаю усім тепла, бажаю усім любові і миру. Дідух до хати — вся нечисть з хати. Вітаю усіх зі святами”, — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Так, об 11:30 у фойє Ратуші зібралися очільник Львова Андрій Садовий, депутати, мешканці та гості міста. Опісля, об 11:45 біля шопки колядували, сформували колону та вирушили із маленькими дідухами, авторства родини Коцюків, до місця встановлення великого Дідуха — на пл.Яворського. Маршрут колони пролягав площею Ринок, а також вулицями Беринди і Театральною. А о 12:00 на площі Яворського відбулося встановлення Дідуха.

Для львів’ян та гостей міста виступали творчі колективи (зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні “Джерельце” при Будинку вчителя, хор “Гомін” (дорослі), керівник Руслан Ляшенко.

Як повідомляють у міському управлінні культури, сам Дідух, висотою понад 3 метри, прикрасили різнобарвними стрічками майстри Шевченківського гаю. Натомість конструкція, на якій він стоїть, — минулорічна. Загалом для формування великого Дідуха використано 150 маленьких снопиків.

Цьогоріч до встановлення Дідуха і урочистої ходи містом також долучились учасники АТО з родинами, яким сьогодні урочисто вручили ключі та ордери на квартири.

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